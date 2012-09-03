交银财富景气指数下跌 房价上涨预期上升

路透北京9月3日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)对中国家庭税後年收入位於10-30万的小康家庭进行调研後发现,其对经济景气乐观程度下滑,对房价上涨的预期却在扩大.

交通银行发布的交银中国财富景气指数报告称,受经济增长持续放缓影响,本期交银中国财富景气指数为120,下跌11点,创指数设立以来最大跌幅.

交行发布新闻稿称,经济景气、收入增长和投资意愿三个一级指数以及除不动产投资意愿外的所有二级指数全面下滑.且调研发现,政策预调微调後的稳增长效果尚不明显,与此同时,市场还出现了调控所不愿看到的变化.

从今年3月开始,小康家庭预期房价将会上涨,并且预期房价将会上涨的小康家庭占比呈逐期增长的趋势,本期预期房价上涨的小康家庭占比比预期房价回落的小康家庭占比更是高出了48%.而小康家庭对房价的预期或将进一步对下半年的房价走势产生影响.

值得关注的是,小康家庭对现在不动产投资意愿和未来不动产投资预期出现明显分化.其中小康家庭现在不动产投资意愿指数年内首次止涨返跌,并下滑7点,由上期的临界点再次落入不景气区间.然而预期不动产投资意愿则上涨了8点,并创下了历史新高,达到125.

"更多具有'预期不动产投资意愿'的小康家庭後期可能将选择入市,导致未来房价仍有上涨压力."报告称.

不过报告亦称,如果房价继续上涨,或将倒逼中央再度调控.

交通银行的中国财富景气指数调查已进行12期,本次数据收集时间为8月7日-8月17日,共2,024个样本.调查周期基本上为每两个月一次.

本期小康家庭对经济景气的乐观程度下滑13点,本期为116,已接近2011年末的历史最低水平(115).且小康家庭对未来就业形势乐观程度有所降低.(完)

--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯

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