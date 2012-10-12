中行董事长对影子银行风险发出警告

路透北京10月12日电---中国银行(601988.SS)董事长肖钢警示称,要关注银行业表外理财产品的泛滥,他并将其中一些产品比作庞氏骗局.这是银行业高层罕见地正式承认该类产品对中国银行体系构成的风险.

肖钢在刊登于中国日报的一篇评论中表示,中国必须"清理"影子银行,尤其是被称作理财产品的短期投资工具.

"毫无疑问,尽管中国银行业的不良资产比率处在0.9%的低位,但潜在的风险比正式数据要大,"肖钢写道,并称可能发生的问题包括负债严重的借款人遭遇现金流困难或违约,从而对银行体系构成压力.

"当投资者失去信心,减少购买或者是撤出理财产品时,热潮就结束了,"他说.

肖钢也对短期产品和背後较长期标的项目的不相匹配,提出警告,同时补充称一些产品根本未与任何项目挂钩,也有一些产品用於偿还到期的理财产品并避免流动性短缺.

"从某种程度上讲,这基本上就是一场庞氏骗局."

肖钢这篇公开评论的观点与其他外界机构的警告类似,特别是惠誉的中国银行业分析师朱夏莲(Charlene Chu)很早就对理财产品期限不匹配,以及各种理财产品对中国银行体系构成的威胁发出过警告.

但由国有银行高管承认此类问题的严重性,还是非常少见的.

"财富管理产品没有明确说明基础的证券化资产的状况很少见,"银监会8月在回覆路透关於理财产品监管的询答中说.银监会还补充称,去年颁布的规定"明确声明财富管理产品募集书必须阐明如何使用资金、以及投入各个资产类别的资金比例."

**新融资工具**

被列为表外资产的财富管理项目已占到中国新融资额的约五分之一.这些理财产品用於为房地产开发、基础设施建设等一些无法从正常贷款渠道筹资的项目融资.

当局出台旨在抑制房地产投资的措施,和投资者对高回报的渴求,刺激了理财产品的爆发式增长.目前流通的理财产品超过2万种,而五年前仅有数百个.

尽管从技术而言,这些产品的风险高於存款,但大多数投资者认为这些产品有银行的默许担保,而且银行在全国各地的分支网点也都大力推销这些产品.肖钢承认,这种认知对银行的利润构成了风险.

"很大一部分理财产品以新偿旧,对银行的声誉构成很大的压力,因为许多投资者坚信银行不会倒闭,他们投的钱肯定能拿回来,"肖钢说.

中国央行副行长刘士余6月表示,在理财产品风险的披露方面,许多银行都不够透明.

"中国的影子银行体系很复杂,与常规的银行体系和实体经济关系紧密却又不透明,"肖钢总结道.

"清理时必须谨慎并有足够的灵活性,但不管怎样,都需要着手清理."(完)

--编译 王洋;审校 沈以文

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