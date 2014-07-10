中国银行未叫停人民币跨境转账业务 外管局亦没有入驻（更新版）

(新增中国央行行长直接引语)

路透香港/北京7月10日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)先行先试的人民币跨境转账业务，近日被推上风口浪尖。中行有关人士周四对路透明确表示，该项业务不违规、不违法，因此不会叫停。

而国家外管局一位官员称，人民币跨境业务由央行货币政策二司主管，外管局不会参与，“说外管局已入驻中行，肯定是假消息。”

“这项业务是经有关部门同意进行试点的。但中行在内部控制上是有漏洞，要自查，会进行整改。”上述中国银行有关人士说。

中央电视台周三报导，中国银行的“优汇通”业务不符合外汇管理相关规定。在操作中，银行和移民中介相互勾结，帮客户造假洗钱。21世纪经济报道此后跟进报导称，尽管中行表示合规，但内部目前已暂停该业务；并引述知情人士称，外管局和反洗钱司已入驻中行。

中国央行行长周小川今日在中美战略经济对话期间则回应称，“这件事昨天刚刚发生， 所以我们说时间是不够的，首先要弄清情况到底是怎么样，还需要花点时间。”

中行稍早发布声明称，经向有关监管部门汇报，该行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上，在符合监管原则的前提下，先行先试，于2011年试点推出人民币跨境转账业务，仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前，广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。

中行表示，在业务办理过程中，该行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先报备。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均输入监管业务系统，较好防范了业务风险。

“金融产品创新是银行发展改革、满足客户需求的基点，随着‘走出去’企业、‘走出去’人员的增加，人民币国际化、金融业务国际化也是不可逆转的趋势。”中行称。（完）

(发稿 毕晓雯/谢衡/李贺; 审校 张喜良)

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