10月跨境人民币指数创半年新低 因跨境结算大降--中行

路透上海12月17日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)最新发布，10月中行跨境人民币指数（CRI）环比降14%至266点，并创下今年4月以来最低水平，主因当月跨境人民币结算金额大降等，但人民币加入SDR（特别提款权）从长期看将有力促进人民币跨境使用。

报告指出，10月全国办理经常项下和直接投资项下跨境人民币结算金额6,036亿元，同比和环比分别降4.48%和36.2%；人民币在全球支付结算中的使用份额为1.92%，较上月降0.53个百分点。

“前期人民币汇率波动的影响仍在继续，前几个月持续的人民币净回流带来离岸市场人民币流动性趋紧，也在一定程度影响人民币的支付结算规模。”报告称。

报告显示，10月人民币跨境流动方向由净流入转为净流出，流出金额是993亿元，这也是今年以来除4月以外第二个净流出月份。人民币再次呈现净流出，对境外人民币流动性带来一定补充。

但报告同时指出，人民币被正式纳入SDR，从短期来看，各类主体对此有一个适应期，不会马上引起其人民币资产负债结构的转变；从长期来看，人民币被境外官方的接纳将对人民币在商业领域的使用起到示范作用和规模增长效应。

而欧洲离岸市场人民币市场日趋活跃。报告称，10月中英两国央行续签双边本币互换协议并扩大互换规模，为伦敦人民币市场的进一步发展提供流动性支持，当地人民币资产交易、资产管理等领域也呈现快速发展态势。

此外，中国银行完成银行间外汇市场首笔银行间人民币对瑞士法郎直接交易，而近期中瑞两国金融届往来频繁，有望利用瑞士在资产管理、保险业等方面优势开拓人民币国际化的新领域。（完）