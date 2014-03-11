（新闻稿）中国银行全球首发“离岸人民币指数”

（本文由路透广告合作伙伴提供，路透对其内容不负责任。）

3月11日，中国银行在北京向全球首发“离岸人民币指数”（BOC Off-shore RMBIndex，英文简称ORI）。这是中国银行继去年推出“跨境人民币指数”（CRI）之后，发挥研究能力和专业优势，向市场推出的又一个综合反映人民币国际化水平的指数。

中国银行行长陈四清、副行长岳毅出席新闻发布会。

中国银行离岸人民币指数主要跟踪人民币在离岸金融市场上的资金存量规模、资金运用状况、金融工具使用等方面的发展水平，共设置五类指标，分别对应人民币行使价值储藏货币、融资货币、投资货币、储备货币及交易货币等五项国际货币职能，加权计算后反映人民币在国际金融市场上的综合发展水平。

2013年末，中国银行离岸人民币指数为0.91%，而2011年末该指数仅为0.32%，两年间增长1.84倍。指数显示，离岸市场的人民币资金存量已具有一定规模，这是推动离岸人民币市场发展的重要因素。香港是最主要的离岸人民币中心，东南亚、欧洲地区离岸人民币市场日益活跃，非洲、中东、美洲市场人民币的存量和使用目前虽然还比较有限，但潜力巨大。指数表明，虽然与美元等其他几种国际货币相比，人民币在离岸金融市场中的总体份额占比还不高，但 提升速度较快，已初步显示出人民币国际化从东南亚等周边地区向全球其他主要经济区域扩展的积极势头。