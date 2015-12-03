中国银行发布“一带一路”人民币汇率指数 为规避汇率风险的利器

路透北京12月3日 - 恰逢人民币加入SDR（特别提款权）之际，中国银行(601998.SS) (3988.HK)周四正式发布“一带一路”人民币汇率指数(BOC OBORR)及系列子指数，是全球金融市场上首个跟踪人民币与“一带一路”地区有效汇率变动的综合性指数。

中行新闻稿指出，与以往以美元为主的汇率指数不同，中银“一带一路”人民币汇率指数关注人民币与“一带一路”地区货币的汇率变动，既体现了人民币国际化大趋势，有助于推动人民币与“一带一路”沿线国家货币直接结算和交易，对推动人民币在国际市场，尤其是“一带一路”沿线国家的认可度和使用度具有较大的促进意义。

“力求真实客观地反映人民币对“一带一路”国家货币币值的整体变动趋势，为“一带一路”战略的金融支持提供助力，为企业规避和防范汇率风险提供实用的对冲工具。”新闻稿称。

中国银行全球市场部外汇交易台高级交易员崔海涛指出，从这一指数的历史数据来看，人民币对一带一路沿线国家的货币而言，最近几年一直在持续走强。

随着中国与“一带一路”国家双边经济交流增多，汇率既是“一带一路”国家的关注要点，也是中国企业“走出去”经济成本的构成因素之一。

新闻稿指出，通过对指数的跟踪反馈，中国企业可以及时把握这些地区的汇率市场趋势，提前采取保值锁定措施，降低非经营风险。特别是对于那些在“一带一路”国家广泛拓展业务的企业，更可采取组合对冲策略，一揽子锁定汇率风险，提高效率，节约成本。

此外，中国银行还可为客户提供个性化服务，针对中国大型企业在海外布局和主要业务发生区域，按照客户在各个国家业务发生比重，提供“专属”的定制服务，既便于客户及时认识把握面对的风险等级，也同时提供可选择的保值产品，服务于企业全球化经营。（完）