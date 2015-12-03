中国银行发布“一带一路”人民币汇率指数 为规避汇率风险的利器

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月3日 - 恰逢人民币加入SDR（特别提款权）之际，中国银行(601998.SS) (3988.HK)周四正式发布“一带一路”人民币汇率指数(BOC OBORR)及系列子指数，是全球金融市场上首个跟踪人民币与“一带一路”地区有效汇率变动的综合性指数。
中行新闻稿指出，与以往以美元为主的汇率指数不同，中银“一带一路”人民币汇率指数关注人民币与“一带一路”地区货币的汇率变动，既体现了人民币国际化大趋势，有助于推动人民币与“一带一路”沿线国家货币直接结算和交易，对推动人民币在国际市场，尤其是“一带一路”沿线国家的认可度和使用度具有较大的促进意义。
“力求真实客观地反映人民币对“一带一路”国家货币币值的整体变动趋势，为“一带一路”战略的金融支持提供助力，为企业规避和防范汇率风险提供实用的对冲工具。”新闻稿称。
中国银行全球市场部外汇交易台高级交易员崔海涛指出，从这一指数的历史数据来看，人民币对一带一路沿线国家的货币而言，最近几年一直在持续走强。
随着中国与“一带一路”国家双边经济交流增多，汇率既是“一带一路”国家的关注要点，也是中国企业“走出去”经济成本的构成因素之一。
新闻稿指出，通过对指数的跟踪反馈，中国企业可以及时把握这些地区的汇率市场趋势，提前采取保值锁定措施，降低非经营风险。特别是对于那些在“一带一路”国家广泛拓展业务的企业，更可采取组合对冲策略，一揽子锁定汇率风险，提高效率，节约成本。
此外，中国银行还可为客户提供个性化服务，针对中国大型企业在海外布局和主要业务发生区域，按照客户在各个国家业务发生比重，提供“专属”的定制服务，既便于客户及时认识把握面对的风险等级，也同时提供可选择的保值产品，服务于企业全球化经营。（完）
(发稿 李文科/李铮; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。