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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 6日 星期五 16:40 BJT

里克尔梅将告别博卡青年

前阿根廷国家队中场球员里克尔梅周三宣布将离开博卡青年俱乐部。在周三的解放者杯决赛惜败给巴西科林蒂安後，他失望地表示“自己再没有能够给予球队的了”。外界猜测其下一站为中超，前阿根廷主教练巴蒂斯塔此前曾劝说里克尔梅加入他所执教的上海申花队。路透

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