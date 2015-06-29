交行等三家金融机构存在钢贸及政府平台 风控不足等问题--中国国家审计署

路透北京6月29日 - 中国审计署周末公布对交通银行(601328.SS)(3328.HK)、中国出口信用保险公司和国家开发银行2013年度资产负债损益审计结果。审计署金融审计司主要负责人称，三家机构钢贸企业贷款、政府融资平台贷款等风险管控不足；涉外项目的市场风险识别和管理能力还需进一步提高。

审计署网站刊登该署金融审计司主要负责人就审计工作报告答记者问称，三家机构存在违规经营，部分领域风险管控不到位，向手续不完备、资本金不足、贷款申请资料不实等不符合贷款条件的企业和项目违规发放贷款，以及办理无真实贸易背景的票据业务等问题。

该负责人并称，三家金融机构钢贸企业贷款、政府融资平台贷款等执行贷款“三查”制度不严，风险管控不足，给银行资产质量管理带来一定压力。

6月28日，受国务院委托，审计署向全国人大常委会报告了2014年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况，报告中专门列明了交通银行股份有限公司、中国出口信用保险公司、国家开发银行股份有限公司2013年度资产负债损益审计结果。

上述审计署金融审计司主要负责人指出，三家金融机构服务“走出去”相关业务管理存在薄弱环节，涉外项目的市场风险识别和管理能力还需进一步提高；同时，中小企业从部分银行获取的贷款中存在提高利率、额外收费等问题，融资难、融资贵问题仍未得到有效解决。

对于问题整改，审计署称，三家金融企业对本次审计指出的问题，通过清收贷款、完善手续、调整账务等方式进行整改；并严格责任追究处理了相关责任人。

对加强金融企业管理，审计署提出，要进一步加强对小微企业等薄弱领域和战略重点领域的信贷支持，更好地贯彻落实国家各项宏观调控政策；严格审贷制度，及时对各类业务风险进行全面排查，积极创新不良资产处置工具与方式，切实提高信贷风险管理水平。（完）

(发稿 李贺；审校 杨淑祯)

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