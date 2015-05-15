交通银行收购巴西BBM银行80%股权的交易接近达成--彭博

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透5月15日 - 彭博社引述知情消息人士报导称，中国第五大银行--交通银行(601328.SS)接近达成协议，将以约2亿美元收购巴西银行业者Banco BBM SA大约80%股权。
报导称，BBM的创始家族Mariani将持有剩余股份。
交通银行总部位于上海，是一家股份制银行，最大股东是财政部。
根据报导，此项交易最早可能在国务院总理李克强下周访问巴西期间对外宣布。
交通银行的代表尚未回复置评请求。路透在巴西常规工作时间外尚未立刻联系上Banco BBM发表评论。(完)
(编译 王兴亚；审校 李婷仪)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。