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中国财经 | 2015年 5月 15日 星期五 14:39 BJT

交通银行收购巴西BBM银行80%股权的交易接近达成--彭博

路透5月15日 - 彭博社引述知情消息人士报导称，中国第五大银行--交通银行(601328.SS)接近达成协议，将以约2亿美元收购巴西银行业者Banco BBM SA大约80%股权。

报导称，BBM的创始家族Mariani将持有剩余股份。

交通银行总部位于上海，是一家股份制银行，最大股东是财政部。

根据报导，此项交易最早可能在国务院总理李克强下周访问巴西期间对外宣布。

交通银行的代表尚未回复置评请求。路透在巴西常规工作时间外尚未立刻联系上Banco BBM发表评论。(完)

(编译 王兴亚；审校 李婷仪)

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