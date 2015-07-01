交通银行子公司参股华英证券获批 混业经营再下一城

路透北京7月1日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)在混业经营上迈出实质性步伐。江苏省证监局公告称，交通银行全资子公司交银国际收购华英证券33.3%的股权获批准。

消息人士透露，“目前证监会放行了，应该还需要走银监会程序，不过问题不大。”

根据江苏证监局的批复，华英证券第一大股东为国联证券，股权占比66.7%。而近期，国联证券将赴港上市。

一位接近国联证券的人士表示，“交银和国联以后同时增资华英，投行这块业务能进一步发展；国联和交行系统也算利益相关方了，国联借助交通银行，交银国际控股的平台，也能开展一些业务。”

有银行业分析师援引交行董事长在2014年股东大会上表述称，该行正在制定实施综合化转型发展规划，提升各子公司核心指标和行业排名，及早实现金融业务全牌照，完善综合经营总体布局。

牛锡明并称，证券业务是交行未来发展很重要的选项，交行进入证券行业从事证券业务可以有多条渠道。

交行此前公告称，已经收到央行通知，其深化改革方案已获得国务院批准同意，将探索引入民营资本及高管层和员工持股制度等。（完）

(发稿 李铮/李贺； 审校 黄凯)

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