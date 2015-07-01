交通银行子公司参股华英证券获批 混业经营再下一城

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月1日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)在混业经营上迈出实质性步伐。江苏省证监局公告称，交通银行全资子公司交银国际收购华英证券33.3%的股权获批准。
消息人士透露，“目前证监会放行了，应该还需要走银监会程序，不过问题不大。”
根据江苏证监局的批复，华英证券第一大股东为国联证券，股权占比66.7%。而近期，国联证券将赴港上市。
一位接近国联证券的人士表示，“交银和国联以后同时增资华英，投行这块业务能进一步发展；国联和交行系统也算利益相关方了，国联借助交通银行，交银国际控股的平台，也能开展一些业务。”
有银行业分析师援引交行董事长在2014年股东大会上表述称，该行正在制定实施综合化转型发展规划，提升各子公司核心指标和行业排名，及早实现金融业务全牌照，完善综合经营总体布局。
牛锡明并称，证券业务是交行未来发展很重要的选项，交行进入证券行业从事证券业务可以有多条渠道。
交行此前公告称，已经收到央行通知，其深化改革方案已获得国务院批准同意，将探索引入民营资本及高管层和员工持股制度等。（完）
(发稿 李铮/李贺； 审校 黄凯)
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