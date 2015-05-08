交行在卢森堡成立其欧元区首家子行 中国六大银行分支聚齐

路透上海5月8日 - 按资产计中国第五大银行--中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)周五宣布，交通银行(卢森堡)有限公司昨成立，这是该行在欧元区的第一家子行。至此，中国前六大银行均已在或即将在卢森堡开设分支机构。

公司新闻稿称，未来，卢森堡子行将发挥其欧洲“桥头堡”的作用，强化网络辐射功能，为交行的国际战略做出贡献。该子行还将与卢森堡当地同业合作，着力构建交行在欧洲的企业融资和财富管理平台。

卢森堡目前已是全球最大的跨境基金分销中心、仅次于美国的世界第二大基金管理中心、欧洲最重要的私人银行业务中心、再保险业务中心和欧洲最大的债券上市发行中心。卢森堡目前已在欧元区拥有最大的人民币存款池，成为欧元区最为重要的人民币跨境交易中心。

目前中国银行(3988.HK)(601988.SS)、工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)等已在卢森堡设立分行，农业银行(601288.SS)(1288.HK)亦已在卢森堡获得业务牌照，筹划在当地开设分行。

交通银行在国内设有营业网点2,900个，并拥有56个海外营业网点，确立了以亚太为主体、欧美为两翼的境外机构布局。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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