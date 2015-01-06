交行在港设立资管和金融市场业务中心 加快推动国际化步伐

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透上海1月6日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周二宣布，旗下资产管理业务和金融市场业务分别在香港设立分中心，将业务触角直接伸向海外，加快推动交行国际化步伐。
交行指出，此次交行将在港子公司交银国际旗下的资产管理公司挂牌为总行资产管理业务中心香港分中心，积极开展人民币理财离岸业务，为境内外客户提供跨境综合财富管理服务。
而新成立的交银金融市场业务香港分中心旨在充分利用香港信息、人才等多方面的优势，主要定位在固定收益投资及外汇交易等领域，打造交易型银行，增强跨境跨业跨市场经营管理能力。
去年，交通银行内部开始推行业务事业部制，期望增加新的独立利润增长极。这次，金融市场业务和资产管理业务在香港建立“嫡系部队”，有助于这些部门加快海外业务拓展，尤其是提高香港离岸人民币市场的份额。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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