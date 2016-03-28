交行与杭州银行尝鲜上海自贸区FT账户间参行业务合作

路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(3328.HK)(601328.SS)日前与杭州银行成功签约自由贸易账户（FT账户）间参行业务合作，这标志着上海自贸区允许区外金融机构以间参行形式分享区内金融改革创新政策红利的首单业务合作落地。

交行新闻稿介绍，杭州银行上海分行作为尚未建立分账核算单元的银行，通过与已设立分账核算单元的交通银行上海市分行合作，采取代客间参模式，杭州银行自贸区客户可借此开展自由贸易账户相关业务。

交行表示，首单业务落地预计将形成强大的市场示范效应，并将在符合监管要求前提下，为杭州银行自贸区客户及相关业务提供包括国际结算、贸易融资、跨境人民币、账户清算等在内的本外币一体化服务方案。

有自贸区银行人士则对路透表示，“去年7月就说了，现在才做成第一笔，之前我们去跟银行营销，意愿都不强。”

央行上海总部去年8月发布《关于上海市金融机构开展自由贸易账户金融服务有关问题的通知》指出，尚未设置分账核算单元的上海市级银行机构，可自行选择以“直参”或“间参”模式开展自由贸易账户相关业务。

交行在2014年6月通过人民银行上海总部分账核算业务风险审慎评估和系统验收，是首批设立分账核算单元的银行之一。

央行上海总部数据显示，截止2015年11月24日，已有42家金融机构分账核算系统验收，可为自贸区内机构与金融同业、境外机构等主体开立自由贸易账户（FT账户），办理各类分账核算创新业务。（完）