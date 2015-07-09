交行成为伦敦金银市场协会会员 促贵金属业务国际化

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月9日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周四宣布，近日交行已加入伦敦金银市场协会（LBMA），并被该协会正式授予普通会员资格，成为国内第四家加入该协会的中资银行。
交通银行贵金属业务相关负责人表示，成为LBMA会员对该行加快贵金属业务的国际化具有重要意义。未来交通银行贵金属业务还将依托集团综合优势，通过与境内外交易所及更多国外机构的合作提升其在国际市场的形象与地位，为中国黄金市场的国际化进程继续做出积极贡献。
LBMA成立于1987年，是全球最大的现货黄金场外市场和全球现货黄金的定价中心，也是全球黄金和白银市场最具影响力的自律性组织。LBMA制定的黄金和白银可供交割规格标准已被全世界贵金属市场和参与者视作通用标准。
中国银行(3988.HK)(601988.SS)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)和工商银行(601398.SS)(1398.HK)此前已加入LBMA，中国银行还成为首家参与LBMA黄金定价的中资机构。
近年来中国黄金市场高速发展，已成为全球最大的黄金生产国和消费国。6月份澳新银行(ANZ)最新公布的研究报告显示，2014年中国占全球黄金总生产量的60%和总消费量的近50%。（完）
(发稿 林琦；审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。