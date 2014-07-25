交行上报实施混合所有制申请 开国有银行先河（更新版）

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记者 毕晓雯

路透香港7月25日 - 敢为改革先的中国交通银行(601328.SS)再度引领国有银行新一轮改革潮流，已申请“实施混合所有制”，将开国有银行试点的先河。

两位熟悉情况的消息人士周五透露，以资产计中国第五大银行--交通银行(3328.HK)已上报“实施混合所有制”的申请，目前在等待相关部门的批准。

上述人士并称，“交行目前已经是股份制商业银行，所以不一定会马上涉及到股东变化，但不排除未来会进一步引入新的股东。”

交通银行是国有银行中首先引入外资战略合作伙伴并率先实现上市的，目前中国财政部持有约27%股份，为第一大股东；汇丰银行持有约19%，全国社保理事会为4.42%。

“这么做的主要目的是借着国家政策的导向，进一步完善现代企业公司治理，加强银行的市场化经营力度。”该银行内部人士表示。

十八届三中全会《决定》提出“积极发展混合所有制经济”，2014年《政府工作报告》进一步提出“加快发展混合所有制经济”，国企民企的融合成为新一轮国资国企改革的重头戏。

一位资深的银行分析师则表示，交通银行的股权比较分散，第一大股东财政部持股也较低，有利于股权转让，先试先行完全有可能。

**释放国企改革红利**

推动混合所有制经济主要源于国有企业改革的迫切需求，寻找国有制同市场经济相结合的形式和途径，以通过国企改革释放的制度红利，推动中国经济继续保持平稳较快的增长。

交通银行首席经济学家连平对此消息不予评论，但他指出，“对于国有银行来说，已经实现了股份制，并完成了上市。继续推动混合所有制，主要就是进一步完善公司治理。”

今年初，处于垄断地位的超大型央企中石化(600028.SS)(0386.HK)就宣布，将在油品销售业务板块引入社会和民营资本参股，持股比例由市场决定。这是自国务院确定国企引入混合所有制经济后，具有标杆性意义的事件。

专家们就指出，经过多年股份制改造，虽然很多国企早已变成混合所有制，国资占比已较低，但政府干预仍无处不在，现代化的公司治理并未真正得以落实。

国资委近期也宣布，已批准中国医药集团和中国建材集团为央企发展混合所有制经济首批试点企业。（完）

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