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中国财经 | 2016年 10月 30日 星期日 09:36 BJT

交行前三季净利同比增1% 9月末不良贷款率较年初微升

路透上海10月29日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周六公布，前三季度实现净利润525.78亿元人民币，同比微增1.03%；9月末不良贷款率为1.53%，较年初升0.02个百分点。

季报显示，交行前三季营业收入1,473.01亿元，同比增0.61%，每股收益0.70元。期内实现利息净收入1,007.64亿元，同比降6.68%，在营业收入中占比为68.41%；净利息收益率1.91%，同比降33个基点，如剔除“营改增”影响，净利息收益率2%，同比降24个基点。

交行前三季实现手续费及佣金净收入288.98亿元，同比增5.36%；在营业收入中占比为19.62%，同比增加0.89个百分点。

截止9月末，该行拨备覆盖率为150.31%，较年初降5.26个百分点；资本充足率14.17%，较年初升0.68个百分点；一级资本充足率12.30%，较年初升0.84个百分点。

中国前四大国有银行此前均已公布前三季业绩，其中工商银行(601398.SS)(1398.HK)净利润同比微增0.46%，9月末不良贷款率升至1.62%；建设银行(601939.SS)(0939.HK)净利增长1.19%，不良贷款率微降至1.56%。

农业银行(1288.HK)(601288.SS)前三季净利则微升0.63%，期末不良贷款率2.39%，与上年末持平；中国银行(3988.HK)(601988.SS)净利增长2.48%，不良贷款率微升至1.48%。

交通银行A股周五收报5.65元，过去一个月累计涨2.7%。(完)

(发稿 张喜良; 审校 曾祥进)

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