交行前三季净利同比增1% 9月末不良贷款率较年初微升

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月29日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周六公布，前三季度实现净利润525.78亿元人民币，同比微增1.03%；9月末不良贷款率为1.53%，较年初升0.02个百分点。
季报显示，交行前三季营业收入1,473.01亿元，同比增0.61%，每股收益0.70元。期内实现利息净收入1,007.64亿元，同比降6.68%，在营业收入中占比为68.41%；净利息收益率1.91%，同比降33个基点，如剔除“营改增”影响，净利息收益率2%，同比降24个基点。
交行前三季实现手续费及佣金净收入288.98亿元，同比增5.36%；在营业收入中占比为19.62%，同比增加0.89个百分点。
截止9月末，该行拨备覆盖率为150.31%，较年初降5.26个百分点；资本充足率14.17%，较年初升0.68个百分点；一级资本充足率12.30%，较年初升0.84个百分点。
中国前四大国有银行此前均已公布前三季业绩，其中工商银行(601398.SS)(1398.HK)净利润同比微增0.46%，9月末不良贷款率升至1.62%；建设银行(601939.SS)(0939.HK)净利增长1.19%，不良贷款率微降至1.56%。
农业银行(1288.HK)(601288.SS)前三季净利则微升0.63%，期末不良贷款率2.39%，与上年末持平；中国银行(3988.HK)(601988.SS)净利增长2.48%，不良贷款率微升至1.48%。
交通银行A股周五收报5.65元，过去一个月累计涨2.7%。(完)
(发稿 张喜良; 审校 曾祥进)
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