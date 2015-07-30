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中国财经 | 2015年 7月 30日 星期四 14:54 BJT

交通银行发行24.5亿美元境外优先股 超额认购逾2倍

路透香港7月30日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(3328.HK)(601328.SS)周四公布，已发行24.5亿美元非累积永续境外优先股，年股息率为5%，获超额认购近2.4倍。

交行新闻稿称，是次发行募资总额约150亿元人民币，定价当日共获得130多家机构合计83亿美元的有效认购订单，最终股息率确定为5%，创造了中资银行境外优先股的最低股息率和最低发行溢价。

交行并表示，此次募资将有效补充交行其他一级资本，优化其资本结构。

境外优先股每股票面金额为100元，将以等同清算优先金额（即20美元）总额100%之价格进行认购。第一个股息支付日为2016年7月29日，至2020年7月29日止的年息率为5%，此后将以其届时的清算优先金额按相关重置股息率计息。

本次境外优先股已获穆迪Ba3评级。（完）

(记者 赵红梅；审校 杨淑祯)

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