交行董事长等高管以自有资金买入该行A股 为上市银行首例

路透上海5月14日 -以资产计中国第五大银行--交通银行(3328.HK)(601328.SS)周三表示，该行13位董事和高级管理人员分别于周二和周三以自有资金从二级市场购入该行A股股票，合计56.31万股。这是国内上市银行高管首次集体从二级市场自费购买公司股票。

刊登在联交所的公告显示，本次高管购股的成交价格区间为每股3.75元-3.77元人民币，包括董事长牛锡明，副董事长、行长彭纯，候任监事长宋曙光，执行董事、副行长钱文挥，执行董事、副行长、首席财务官于亚利等均参与此次购股行动，其中牛锡明和彭纯分别购入10.6万股和10万股。

公告称，这些董事和高级管理人员自愿承诺将本次购入的股票自买入起锁定三年。

业内人士指出，交行董事和高管集体买入股票，反映出管理层对该行发展前景的信心，显示出管理层看好该行整体业务的持续稳健增长。

目前国内A股市场上，银行股估值相当低，股价低于净资产已成普遍，主要是因投资者担忧银行业未来随着经济结构转型而带来的坏帐风险上升，以及未来潜在的再融资压力等。

交行A股周三收报3.77元，过去一个月累计下跌3.3%。该行去年末每股净资产为5.65元。（完）

(发稿 林琦; 审校 毕晓雯)

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