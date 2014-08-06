交银财富景气指数小降 限购松绑难改不动产投资意愿下行

路透上海8月6日 - 中国第五大商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周三发布的最新一期交银中国财富景气指数环比小幅下滑，其中不动产投资意愿继续下降，表明近期部分城市限购政策松绑对小康家庭不动产投资意愿下跌趋势并无实质性影响。

本期交银中国财富景气指数小幅下滑，从127点下滑至125点。三个一级指标，经济景气指数持平，收入增长指数和投资意愿指数略降。

在投资意愿调查中，小康家庭对流动资产投资意愿总体变动不大，但以投资品种分类，却出现了结构性变化。其中股票投资意愿明显上升，而上半年一直坚挺的银行理财、债券等稳定收益产品的投资意愿下降。

在不动产方面，本期小康家庭不动产投资意愿比上期下滑三个百分点，创历史新低，继续处于不景气区间。虽然济南、长春、石家庄等地限购政策已取消，但北部地区不动产投资意愿仍在明显下降；而且北京上海等核心城市的不动产投资意愿指数亦首次落入不景气区间。值得注意的是，刚需家庭表现出比多套房家庭更加强烈的持币观望态度。

“一方面是买涨不买跌的心态，另一方面是刚需家庭大多收入水平低，风险偏好更低，房市下跌时的顾虑更多。”交通银行首席经济学家连平指出。

他判断称，单单限购政策的放开不会令房市企稳甚至出现反转。房价企稳或反弹，有赖于多个因素，包括刚需家庭能承受的等待时间、因限购松绑而释放的改善性需求未来所带来的增量规模及时间点、房价持续回落过程中房企的可承受程度等。这些因素将共同影响未来房地产市场的供求关系。

到目前为止，国内已经有30个城市在限购方面有不同程度的松动，占所有46个限购城市的比例为65%。

交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求在京沪广深等核心城市的，家庭税后年收入在7万元人民币以上，其他城市的家庭年收入在5万元以上。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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