交银财富景气指数小幅回落 股市低迷影响收入预期和投资意愿

路透上海2月5日 - 中国第五大商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周五发布的最新一期交银中国财富景气指数小幅回落。调研结果显示，1月A股市场大幅回落，影响到小康家庭的收入预期和投资意愿。

交通银行金融研究中心报告指出，1月交银中国财富景气指数为119点，较上期跌3点，三个一级指标两降一平，其中收入增长指数下滑幅度稍大，达到5个百分点，投资意愿指数下滑3个百分点，经济景气指数保持不变。

“收入增长指数的下跌，主要原因是投资收益的大幅下降，而这只要是因股市恐慌性暴跌，毫无疑问地会给小康家庭带来压力。”交行首席经济学家连平指出。

虽然岁末年初正值大部分企业发放年终奖等各类奖金时间，使得家庭财务状况指标转好，但投资收益指数环比大幅下降，其中现在投资收益指数这个指标已降到去年7月A股股灾时的水平；预期投资收益指数也下跌6个百分点，说明小康家庭对投资市场的态度相对悲观。

1月沪综指.SSEC单月跌幅达22.65%，这是2008年10月（-24.63%）以来的最大单月跌幅。

分投资产品种类来看，年初A股市场巨幅波动，导致股票、基金等相关产品的投资收益指数暴跌。人民币汇率走贬，外汇投资收益提升，同时贵金属投资收益上升。此外，近期全球资本市场动荡，小康家庭避险情绪的升温也一定程度推动了黄金收益。

股市暴跌亦影响到小康家庭的流动资产投资意愿，本期家庭对股票的投资意愿骤降11个百分点，而投资型保险、债券、贵金属等投资意愿涨幅相对靠前。说明在股市一度低迷的情况下，小康家庭更愿意尝试不同的投资种类，其中既包含风险较低的债券，也包含有一定风险的投连险等产品。

在不动产投资方面，不同情况的家庭的投资意愿出现分化。0-1套房的小康家庭可能受股市影响，流动资金吃紧，从而影响到对现在不动产投资意愿，但该类家庭对未来不动产的投资意愿则要明显强于拥有两套房的家庭。三套及以上不动产小康家庭无论对现在还是未来的不动产投资意愿都较为强烈。

报告还指出，从此次调查数据来看，小康家庭未来仍会重点布局核心城市不动产，而对非核心城市不动产投资更加谨慎。

交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求为：京沪广深等核心城市的家庭税后年收入在10万元人民币以上，其他城市的家庭年收入在8万元以上。（完）