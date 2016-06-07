中银香港称拟议重组其母公司中国银行东盟国家的银行业务

路透香港6月7日 - 中银香港(2388.HK)周一晚间称，正评估参与其母公司--中国银行在东盟国家的银行业务重组事宜的战略价值和可行性，并拟议资产重组与中国银行开展讨论。

刊登在港交所公告称，中银香港目前正审视其在东盟国家银行业务的商业策略，但目前均无订立任何有关收购或企业重组的具法律约束力的协议。

中银香港副董事长兼总裁岳毅周一在股东大会表示，是次收购的东盟资产涉及六个国家，包括泰国、马来西亚、印尼、菲律宾、越南及柬埔寨，希望于今年年底前完成收购工作。他指出，“一带一路”及人民币国际化对中银业务发展十分有利，中银未来定位将由城市性银行转为区域性银行，向母行收购六个东盟国家的资产将带来重大推动力。

中银香港为中国银行(3988.HK)(601988.SS)的子公司，为一家在港注册的持牌银行，其附属机构并包括南洋商业银行、集友银行和中银信用卡(国际)有限公司。去年12月，中银香港与中国信达(1359.HK)就以总代价680亿港元出售南洋商业银行订立具法律约束力协议，待监管机构及股东会批准等先决条件达成后方可完成。

岳毅并确认，中国央行上周末已批准中银香港以直接参与者身份加入人民币跨境支付系统（CIPS），为境外人民币清算行中的首家。他表示，此举进一步提高该行人民币清算效率，并巩固香港全球离岸人民币中心的地位。CIPS于去年10月正式上线运行。（完）

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