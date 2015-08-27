中银香港称接获信达金融提交标书竞购南洋商业银行

路透香港8月27日 - 中银香港(2388.HK)挂牌出售南洋商业银行100%股权稍早截标，该行周三晚间宣布，北京金融资産交易所已收到一份由中国信达资産管理(1359.HK)全资拥有的信达金融控股有限公司所提交的申请文件，并将按拟议资産出售信息、程序、规则及要求进行。

＂由于北金所与中银香港仍在确认参与进场交易流程的资格，各方仍需就拟议资産出售的条款达成共识及获得必需的监管及其他批准，现时未能肯定拟议资産出售将会落实或最终完成。＂中银香港的声明称。

中国信达周四在另一份声明中表示，迄今尚未收到北金所有关参加投标程序申请人数的任何通知，信达金融仍未由北金所厘定为合资格投标者，因此在此阶段，是否能够最终完成收购并不确定。

路透此前报导，隶属广州市政府的越秀集团与中国信达以及中国太平保险(0966.HK)进入南商行第二轮竞标名单。但知情人士昨天表示，越秀集团没有入标竞投香港南洋商业银行，碍于88亿美元标售底价及近期股价下挫。

中银香港为中国银行(3988.HK)(601988.SS)的子公司。中银香港在北京金融资产交易所挂牌转让所持南商行的100%股权，挂牌价格680亿港元，挂牌期为自7月15日起30个工作日；受让方需一次性付款，且最终控股股东应为中国境内注册企业。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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