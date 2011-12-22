中银明年拟延长人民币实时支付结算时间

百度裁撤遭受口诛笔伐的医疗业务 并入人工智能和搜索
路透新加坡2月9日 - 中国搜索巨头百度周四在发给路透的声明中称，将关闭部分医疗业务，将健康板块并入人工智能和搜索团队。
路透香港12月22日电---人民币跨境贸易结算的海外清算行--中银香港(2388.HK)近日表示,计划於明年6月25日起,将人民币即时支付结算服务时间延长五小时至晚上11点半.因该时段覆盖欧美办公时间,因此将吸引更多欧美银行使用香港的人民币清算服务.
目前的人民币即时支付结算服务由早上8点半至晚上6点.
"主要是为方便欧美地区使用清算行的人民币实时支付结算服务,并可鼓励欧美银行持有及使用人民币."中银香港发言人表示.
该发言人指出,延长操作时间後,可覆盖欧洲及美国东部参加行,便于其在正常办公时段使用本港清算平台进行人民币实时交收,提升人民币收付效率,减少资金结算风险.
这是推动人民币跨境贸易结算的又一新举措.在中国政府的大力推动下,人民币跨境贸易结算量突飞猛进.以香港为例,去年下半年人民币跨境贸易结算量每月平均仅570亿元人民币,今年上半年已增至1,340亿元,第三季度则达1,751亿元.(完)
--发稿 毕晓雯 ;审校 乔艳红
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