中银香港转让南洋商业银行100%股权 挂牌价680亿港元

路透上海7月15日 - 中银香港(2388.HK)周三起在北京金融资产交易所挂牌转让所持南洋商业银行的100%股权，挂牌价格680亿港元；受让方需一次性付款，且最终控股股东应为中国境内注册企业。

刊登于北京金融资产交易所的公告并显示，上述交易挂牌期为自7月15日起30个工作日。公告并对受让方资格条件做出明确要求。

受让方具体要求还包括，意向受让方应为中国中央或地方政府财政部门、或其他中央或地方政府授权部门、机构单独或合计直接或间接持有该意向受让方的股权比例大于50%的企业；意向受让方或其直接或间接控股股东应为一家在中国内地或香港受金融监管的金融机构，或在中国内地或香港直接参股或间接通过控股企业参股至少一家受金融监管的金融机构。

此外，意向受让方或其控股股东截至2014年末合并口径下的总资产不少于1,400亿元人民币，股东权益不少于400亿元人民币，以及其在中国内地或香港受监管的金融机构（包括其自身及其直接参股或间接通过控股企业参股的机构）合计总资产不应少于800亿元人民币；意向受让方或其直接或间接控股股东在最近3个会计年度（2012年至2014年）连续盈利（以审计报告为准）。

公告显示，南洋商业银行100%股权截至2014年末的评估价值为430.36亿元人民币。

中银香港周二(7月14日)在港交所网站公告称，其已获财政部批准，原则同意中银香港（控股）挂牌转让所持南洋商业银行100%股权。

路透今年1月独家报导，中银香港正考虑出售旗下南洋商业银行，估值约60亿美元，出售资产是因为南商中国业务与母公司中国银行(3988.HK)重叠。消息人士表示，可能对南洋商业银行感兴趣的潜在买家是中国信达资产管理股份有限公司(1359.HK)。(完)

here

(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。