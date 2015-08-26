中银香港出售南洋商业银行底价88亿美元 越秀集团未入标--消息

路透香港8月26日 - 知情人士对路透称，广州越秀集团于周二期限前没有入标竞投香港南洋商业银行，碍于88亿美元标售底价及近期股价下挫。

路透此前报导，隶属广州市政府的越秀集团与中国信达资产管理(1359.HK)以及中国太平保险(0966.HK)进入南商行第二轮竞标名单，但不清楚三家公司有没有提交标书。

持有南商行的中银香港(2388.HK)拒绝置评，越秀集团一名人士亦拒绝评论。消息人士不允透露身份，因竞标程序保密。

中银香港为中国银行(3988.HK)(601988.SS)的子公司。中银香港在北京金融资产交易所挂牌转让所持南商行的100%股权，挂牌价格680亿港元，挂牌期为自7月15日起30个工作日；受让方需一次性付款，且最终控股股东应为中国境内注册企业。（完）

(编译 雷美珍；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。