中银香港出售南洋商业银行底价88亿美元 越秀集团未入标--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月26日 - 知情人士对路透称，广州越秀集团于周二期限前没有入标竞投香港南洋商业银行，碍于88亿美元标售底价及近期股价下挫。
路透此前报导，隶属广州市政府的越秀集团与中国信达资产管理(1359.HK)以及中国太平保险(0966.HK)进入南商行第二轮竞标名单，但不清楚三家公司有没有提交标书。
持有南商行的中银香港(2388.HK)拒绝置评，越秀集团一名人士亦拒绝评论。消息人士不允透露身份，因竞标程序保密。
中银香港为中国银行(3988.HK)(601988.SS)的子公司。中银香港在北京金融资产交易所挂牌转让所持南商行的100%股权，挂牌价格680亿港元，挂牌期为自7月15日起30个工作日；受让方需一次性付款，且最终控股股东应为中国境内注册企业。（完）
(编译 雷美珍；审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。