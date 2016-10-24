中银香港午盘升幅曾扩至5% 受出售集友银行消息提振

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月24日 - 中银香港(2388.HK)周一午盘升幅一度扩至5%，因有传媒报导落实出售集友银行消息提振，惟该传媒其后指“报导不实”。
香港时间15:54，中银香港升4.27%，报28.1港元，为升幅最大恒生指数.HSI成分股。该股稍早一度触及28.3港元。
据香港商报今天报导，中银香港再次出售集友银行，承盘者为厦门国际银行，作价30亿美元，目前已签订协议。
但该媒体的网站其后引述消息人士说，“香港商报今日关于中银香港出售集友银行已签订协议及交易价格的报导不实。”（here）（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。