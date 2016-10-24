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中国财经 | 2016年 10月 24日 星期一 16:08 BJT

中银香港午盘升幅曾扩至5% 受出售集友银行消息提振

路透香港10月24日 - 中银香港(2388.HK)周一午盘升幅一度扩至5%，因有传媒报导落实出售集友银行消息提振，惟该传媒其后指“报导不实”。

香港时间15:54，中银香港升4.27%，报28.1港元，为升幅最大恒生指数.HSI成分股。该股稍早一度触及28.3港元。

据香港商报今天报导，中银香港再次出售集友银行，承盘者为厦门国际银行，作价30亿美元，目前已签订协议。

但该媒体的网站其后引述消息人士说，“香港商报今日关于中银香港出售集友银行已签订协议及交易价格的报导不实。”（here）（完）

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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