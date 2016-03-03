穆迪调降中国政府债务评级缺乏依据--中银香港

路透香港3月3日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将中国政府债务评级展望从“稳定”下调至“负面”。中银香港(2388.HK)发展规划部总经理张朝阳周四称，穆迪有关下调缺乏依据，去年内地经济增长在合理区间运行，服务业和消费对经济增长贡献继续加大，经济增长动力更加平衡，实在无需对内地经济前景过份忧虑。

张朝阳认为，中国内地经济总量稳居世界第二，经济继续平稳较快增长，6.9%的增长不单是世界主要经济体增速最快之一，且对世界经济增长的贡献超过25%，为世界经济复苏做出重要贡献。

他并认为，虽然内地今年将实施更为积极的财政政策，适当扩大赤字、增加投资和减税，但内地去年的赤字率只占本地生产总值的2.3%，内地赤字率的提升亦难与金融海啸时期美国一度高达10%相比，加上内地负债率只有四成左右，以内地经济目前仍保持平稳较快增长的前提下，负债率料将维持平稳或仅轻微上升。

此外，内地金融市场和人民币汇率在去年下半年出现波动后，目前已逐渐回复稳定，且内地的货币和财政政策效果料将于未来数月逐步浮现，有助于缓和市场对内地经济下行的忧虑。目前，内地拥有超过3.2万亿美元的外汇储备，远超排行第二位日本1.2万亿美元的水平，庞大的外汇储备和经常账盈余将可继续作为内地抵御资本外流的一大后盾。

张朝阳指出，随着人民币汇率逐渐回稳，相信未来资金外流程度能够得到纾缓，有助外汇储备维持充裕的水平。另一方面，虽然内地银行坏账率上升，但长远而言，国企与金融市场改革有望改善银行资产质素。此外，内地储蓄率仍然较高，为政府财政赤字上升提供一定支持。总括而言，内地经济目前面对的各种挑战，不会威胁到长期主权信用。

穆迪下调中国政府债务评级理由是当局实施经济改革的能力存在不确定性、政府债务水平攀升以及外汇储备下降等。

穆迪周四再将中国38家国有企业及授予评级的子公司、25家金融机构评级展望由稳定下调至负面。

中国官方媒体周三亦发评论称穆迪对中国“负面展望”看走了眼，“存在严重的滞后性，并且缺乏前瞻性”，并指国际信用评级机构要保持市场影响力，就需拓宽思路，提升评估水平。（完）