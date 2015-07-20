中银香港延长人民币清算服务时间 每日系统持续运作达20.5小时

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港7月20日 - 人民币清算行中银香港(2388.HK)周一宣布，将自今日(20日起)起延长人民币即时支付结算系统清算服务时间，新的服务时段可长达20.5小时，从而进一步提高人民币清算效率，为参加行提供更大的便利。
新闻稿显示，新的服务时段为香港时间星期一至五上午8时30分至翌日凌晨5时，系统持续运作时间每日长达20.5小时，并在上述时间内提供即日起息的实时人民币清算服务。在特定周末的人民币清算服务时间为上午8时30分至下午6时30分。
此外，为了提高参加行办理人民币支付业务的灵活性，清算行通过RMB RTGS系统提供日间回购融资（Intraday Repo）的服务时间亦一并延长至翌日凌晨5时，有助参加行加强其流动性管理，推动香港以及全球离岸地区的人民币业务发展。
目前，中银香港为200多家本地及海外参加行提供服务，并拥有全球服务时间最长的人民币清算系统，亦是离岸地区交易量最大的人民币清算平台，每日清算量已达数千亿元人民币。（完）
(记者 毕晓雯; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。