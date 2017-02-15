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财经视点 | 2017年 2月 15日 星期三 17:37 BJT

美国年中加息机会较大 倘年底再加香港可能跟随--中银香港

路透香港2月15日 - 中银香港投资管理周三称，预期美国于今年中加息机会较大，倘年底再加息一次，则香港息口可能跟随上调。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息，推迟升息可能会让美联储决策委员会落后于形势。

虽然美联储有可能在下个月升息，但中银香港投资管理总经理陈少平在电话会议上称，目前的经济数据显示美国的通胀压力不大，因此估计美联储3月不会加息，6月加息机会较大。

“我们预计今年美国加息1-2次，如果6月加息后，12月再度加息，香港的基本利率有可能跟随上调。”他说。

他并指出，即使美国6月加息导致香港拆息波动，相信香港不会出现“走资”，因香港银行体系资金充裕，且资金本身亦缺乏出路；而香港楼市受刚性需求支持，息口轻微上调对整体楼市不会有太大影响。

香港股市周三触及五个月高位，恒生指数.HSI盘中曾攀升至去年9月9日以来最高位，此前叶伦有关美国经济的言论、以及美国升息机率上升将美国股市推至纪录高点。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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