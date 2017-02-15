美国年中加息机会较大 倘年底再加香港可能跟随--中银香港

美国出售战略石油储备对于OPEC来说影响不大--高盛
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
路透香港2月15日 - 中银香港投资管理周三称，预期美国于今年中加息机会较大，倘年底再加息一次，则香港息口可能跟随上调。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息，推迟升息可能会让美联储决策委员会落后于形势。
虽然美联储有可能在下个月升息，但中银香港投资管理总经理陈少平在电话会议上称，目前的经济数据显示美国的通胀压力不大，因此估计美联储3月不会加息，6月加息机会较大。
“我们预计今年美国加息1-2次，如果6月加息后，12月再度加息，香港的基本利率有可能跟随上调。”他说。
他并指出，即使美国6月加息导致香港拆息波动，相信香港不会出现“走资”，因香港银行体系资金充裕，且资金本身亦缺乏出路；而香港楼市受刚性需求支持，息口轻微上调对整体楼市不会有太大影响。
香港股市周三触及五个月高位，恒生指数.HSI盘中曾攀升至去年9月9日以来最高位，此前叶伦有关美国经济的言论、以及美国升息机率上升将美国股市推至纪录高点。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
美国小天后Ariana Grande在英国曼彻斯特体育馆举行演唱会期间，一名自杀式袭击者引爆炸弹装置，导致数十人伤亡，「伊斯兰国」（ISIS）承认责任，扬言发动更多袭击。今次是2005年伦敦连环爆炸以来，英国最严重的恐袭，美国、日本和新加坡等均表示会加强大型表演和体育盛事的保安，香港亚洲国际博览馆亦称，倘若Ariana Grande如期9月来港演唱，会采取更严密的监察措施，确保安全。近年欧美恐袭接二连三，部分港人也许抱着隔岸观火心态，然而近年激进分子趋易避难，专挑人群聚集的「软目标」（soft targets）施袭，公众不应大安旨意掉以轻心。如何冷静面对防不胜防的恐袭新常态，是国际社会一大考验。