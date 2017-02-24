中国交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
中纪委网站刊登新闻稿称，经查，杨东平身为党员领导干部，理想信念动摇，纪律意识淡薄，违反政治纪律，对抗组织审查；违反廉洁纪律，利用职权和职务上的影响为私营企业主获取贷款提供帮助，本人和亲属从中谋取私利。
依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予杨东平开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得。
交通银行A股周五收跌1.41%，报6.28元；港股收跌1.11%，报6.25港元。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)