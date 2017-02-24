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时事要闻 | 2017年 2月 24日 星期五 16:48 BJT

中国交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委

路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。

中纪委网站刊登新闻稿称，经查，杨东平身为党员领导干部，理想信念动摇，纪律意识淡薄，违反政治纪律，对抗组织审查；违反廉洁纪律，利用职权和职务上的影响为私营企业主获取贷款提供帮助，本人和亲属从中谋取私利。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予杨东平开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得。

交通银行A股周五收跌1.41%，报6.28元；港股收跌1.11%，报6.25港元。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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