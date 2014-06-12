交银中国财富景气指数下滑 不动产投资意愿首次跌破荣枯线

路透上海6月12日 - 中国交通银行近日发布的最新中国财富景气指数报告显示，国内小康家庭的不动产投资意愿创下了指数设立近四年以来的新低，首次跌破100荣枯分界线，落入不景气区间。

本期交银中国财富景气指数报127点，比上期下滑3个百分点，与去年同期持平。经济景气指数、收入增长指数和投资意愿指数三个一级指标均有不同程度下滑。

报告称，小康家庭对不动产投资的意愿已持续六个月呈现下滑态势，本期下滑3个百分点，报99点。预期房价下跌的小康家庭比例从11%迅速扩大至24%，表明房价下跌预期有进一步强化的趋势。

交行报告称，本期调研显示，随着房地产市场的降温，拥有多套房家庭的不动产投资意愿继续呈现显着下滑态势，表明房地产投资和投机性需求明显萎缩；相比之下，无房家庭仍有入市意愿，持有一套房家庭的不动产投资意愿也表现平稳。

分城市级别来看，交行此次调研的核心城市家庭对不动产投资意愿保持了相对平稳的态度，本期为103点；非核心城市家庭对不动产投资意愿从去年底开始，已连续6个月下滑，本期跌至不景气区间，达96点。表明小康家庭不动产投资意愿在不同城市间的差异越来越明显。

交通银行自2010年10月起,每两个月公布一次交银财富景气指数,每次收集约2,000个家庭样本,以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势.受访者要求为税后家庭年收入5-7万元人民币以上。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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