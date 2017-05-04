交银国际设定IPO招股价区间每股2.6-3.1港元 筹高至21亿港元--IFR

中国第二批92个双创示范基地明确 包括北京市顺义区等45个区域基地
路透北京6月21日 - 中国国务院办公厅日前印发《关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》，明确了第二批共92个双创示范基地，包括北京市顺义区等45个区域示范基地，北京大学、中国科学院西安光学精密机械研究所等26个高校和科研院所示范基地，中国航空工业集团公司等21个企业示范基地。
路透香港5月4日 - 汤森路透旗下IFR周四报导，交银国际香港首次公开发行（IPO）计划发售6.67亿股股份，招股价区间为每股2.6-3.1港元，集资高至20.7亿港元（2.67亿美元）。
交银国际为中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)旗下的投资银行分支。
交银国际尚未回覆路透就其IPO安排的查询。（完）
(编译 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透北京6月21日 - 中国国务院办公厅日前印发《关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》，明确了第二批共92个双创示范基地，包括北京市顺义区等45个区域示范基地，北京大学、中国科学院西安光学精密机械研究所等26个高校和科研院所示范基地，中国航空工业集团公司等21个企业示范基地。
路透北京6月21日 - 人民币兑美元即期周三小幅收贬，盘中一度刷新月内新低，逼近6.84关口，中间价连续第二日走弱。交易员称，今日稍早中国A股纳入MSCI指数一定程度提振人民币汇价，但短期影响并不大，因为年中刚需购汇盘较多；不时有大行提供美元流动性，但并没看到明显的规模性结汇出现，料人民币汇价将继续走弱，但空间有限。
路透上海6月21日 - 据汤森路透最新数据，今年以来中国企业在全球股权资本市场的募资总额达513亿美元，同比下降19.8%；其中第二季达182亿美元，同比下降45.3%。