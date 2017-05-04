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中国财经 | 2017年 5月 4日 星期四 12:58 BJT

交银国际设定IPO招股价区间每股2.6-3.1港元 筹高至21亿港元--IFR

路透香港5月4日 - 汤森路透旗下IFR周四报导，交银国际香港首次公开发行（IPO）计划发售6.67亿股股份，招股价区间为每股2.6-3.1港元，集资高至20.7亿港元（2.67亿美元）。

交银国际为中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)旗下的投资银行分支。

交银国际尚未回覆路透就其IPO安排的查询。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 乔艳红)

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