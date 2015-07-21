专访：中国交行谋求大资管时代弯道超车 布局债权股权投资--高层

作者 李铮

路透北京7月21日 - 面对利率市场化吞噬利润等诸多挑战，中国银行业推进业务结构多元化均衡转型已迫在眉睫。按资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)正抓住理财业务回归资管本源的机遇，谋求大资管时代弯道超车机会，并积极布局资本市场活跃带来的债权股权定增等各类投资。

交银资管部副总裁罗金辉日前接受路透专访时透露，理财子公司方案一直在优化，目前部门层面已做好准备，但需要与公司混合所有制改革通盘考虑，将积极争取首批试点。

“当前银行理财市场业务形态和机会存在的时间可能也就是半年一年，银行传统方式做既有存贷业务问题不大，但面对快速变化的市场环境，显得非常力不从心。”他说。

去年3月，交行(3328.HK)在同业中率先完成理财业务事业部制改革，构建成“资产管理+财富管理+投资银行”的业务体系，并初步确定了市场化导向的体制机制。

在罗金辉看来，事业部制改革仅是往前迈出一小步，距离理财应对高度市场化的环境而言，差距仍然非常大，“我感觉到竞争越来越激烈，而子公司就有非常多优点，更强调专业化，意味着整套决策和风险控制机制，是一套以银行理财为基础建立起来的面向市场的方式。”

去年底以来，中国银监会着手推动银行资管业务转型，一是要求银行理财业务回归资管本源，产品形态逐步由预期收益型向净值型转型；二是设立银行资管业务法人机构，真正实现风险隔离，以平等独立市场主体身份参与大资管市场竞争。此前光大银行(601818.SS)、浦发银行(600000.SS)均已宣布将理财业务设立独立子公司。

关于资管子公司的战略定位，罗金辉表示，希望用5-10年时间建设国际一流的综合性资产管理公司，更多站在国际化角度来布局全球投资机会，且个人和机构业务并重，“目前国内银行理财大多以个人业务为主，但国外资产管理业务是以机构业务为主，我相信（国内）这个转变正在发生。”

今年1月，交行将全资子公司交银国际旗下的资产管理公司挂牌为总行资产管理业务香港分中心，为境内外客户提供跨境综合财富管理服务。此举为交行资产管理业务的国际化发展打下重要基础。

**重点配置股权类相关投资品**

当银行主要利润来源--信贷利差已不足以支持其利润增长要求，银行必须寻找新的业务品种来替代信贷资产，资本市场的蓬勃发展使得以股权投资为核心的大资管业务受银行青睐。

交银资管今年就旗帜鲜明地提出以资产管理业务为载体，重归资本市场。罗金辉指出，一方面，在信贷需求萎缩和贷款质量下降的双重压力下，优质的非标资产明显不足，非标投资变得更为谨慎。

另一方面，尽管去年利率仍偏高，但下行幅度很大，特别自四季度起，央行几次降息已经趋势性地指向降低融资成本。从长期看利率处于下行通道，纯债配置价值也会继续下降。

“投资永远是一个技术活，永远不会是说投资什么是对，投资什么是错，一定是看市场环境。当经济处于转型过程中，应该考虑这种转型能够带来什么新机会，这恰恰是资本市场带来的机会。”他说。

他并谈到，风险偏好较低的银行理财，可寻找具有债权性质的投资机会，如结构化证券投资；风险度较高的投资机会，如定向增发，并购基金，“我们也有少量参与，不过都是针对有特定需求的客户进行分层营销。”

另外，罗金辉看好人民币国际化和国际资本双向流动带来的战略机会，“资本流动更自由，投资效益和成本都会降低，且重新配置资产的客户很多，未来从境外往境内投资的需求更多。”

他认为，人民币要进一步国际化，首先应使离岸人民币具有投资功能，境外人民币必须能顺畅地回流国内进行投资。当前中国资产管理行业比较新，公司治理结构还不太好，外国机构对现有机构都有些顾虑，但对银行的治理结构有天然的信任感，因而银行理财更受境外机构投资人青睐。

“境外投资手段策略丰富多元，有更多投资工具可供灵活使用。在交行理财配置计划中，全球境外资产配置最终应达到15%左右，但目前比重还比较小，占比不到5%，以后要加速实施该计划。”他称。

**正视风险，加强投研团队建设**

不过，中国股市大幅波动、信用违约风险点状爆发等风险新常态，也给银行系资管带来全新挑战。对此罗金辉表示，投资不可能没有失败，要正视风险，并加强投研团队建设。

以股权定增为例，他谈到，不同于贷款五级风险风控模式，资本市场投资是一个更富有流动性的市场；在做一笔结构化投资时，通过合理设置预警线和平仓线，预留足够的平仓线和本金损失安全边际，绝大多数情况下，仍然能够确保有限损失的前提实现安全退出。

“并不是不进入市场就获得安全，那是错误的，当市场机会出现，认为有风险不进入，损失的不仅是机会还有能力，队伍得不到锻炼，最后只会做简单的业务。”他强调，利率市场化正在发生，做简单的业务也可能面临巨大亏损，风险更大。

银行理财在本质上是一种投资活动，是对风险和收益的评估和权衡。罗金辉认为，投研能力是核心，银行理财业务最开始会借助银行母体获得先发优势和资源，但对这种资源和优势要有清醒认识，只是在发展初期让其快速成长；真正可持续地成长，一定是靠投研能力等内生因素。

据其介绍，交银资管部已经按照固定收益、资本市场、国际市场、机构业务、专户业务、量化投资等六大类分别建设了专业化的团队。

“但距离我理想的状态还比较远，因为这些都是非常专业化的专才，对他们要有市场化的机制，否则很难以留住人。”罗金辉坦言，这也是银行理财公司化运作的必要性，它能够提供专业化的市场管理机制。（完）

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。