交通银行上半年净利增5.6% 料未来不良率仍将小升

路透上海8月21日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)今年上半年净利同比增长5.59%，不良贷款率小幅上升。该行高层预计，基于中国经济仍在低位徘徊等原因，未来一年交行不良率可能还会继续小幅上涨，但总体风险可控。

对于市场关注的混合所有制改革进展问题，交行高层周四在业绩会上表示，将积极争取在金融体制改革及混合所有制改革的有关政策上先行先试。

“今年内甚至明年上半年，不良贷款率还会有小幅波动或略有上升，但风险仍然可控。”交行首席风险官杨东平指出。

他透露，与去年情况一样，今年上半年交行不良贷款的高发区仍集中在江浙地区，主要集中在以钢贸行业为代表的批发业。不良贷款额上升的主要原因包括：经济大环境仍在底部修复；相当一部分困难企业经营状况出现问题；银行采取了审慎及严厉的信贷风控措施。

交行还指出，近期发生的青岛港事件及天津港事件，交行均没有涉及以存货质押担保方式发生的授信业务。而该行在融资平台和房地产方面的贷款余额亦在小幅下降。

上半年交行实现净利润367.73亿元人民币，上年同期净利则为348.27亿元；每股收益为0.50元。中报显示，上半年交行的净经营收入增幅达6.98%，因贷款减值损失及保险业务支出等大幅增加，使得公司利润及净利的增幅相对净经营收入有所缩减。

今年6月末，交行的减值贷款额较去年末增加44亿元人民币；减值贷款率为1.13%，比上年末上升0.08个百分点，拨备覆盖率达204.16%。核心一级资本充足率为10.70%，资本充足率为12.75%，分别较年初增加0.94和0.67个百分点。

**混改争取先行先试，股权激励应纳入**

“交行有改革基因，也具备了混合所有制的基本特征。”交通银行行长彭纯表示，下一步交行将充分发挥好改革的基因优势，研究并积极争取在下一轮金融体制改革中先行先试。希望未来的改革成果能充分体现到交行的经营业绩当中去。

他指出，交行最重要的工作是要依据现代企业治理制度，来完善公司治理和内部管理机制。

对于高管股权激励未来是否会推进的问题，交行副行长钱文挥表示，混合所有制改革包括改善治理结构、经营治理、人事薪酬及扩大经营自主权等多方面，相信股权激励也应包括在混合所有制改革方案中。

他说，交行正在研究混合所有制改革方案，“未来试到何种程度，能有多大突破，现在讨论还为时过早。”

交行是国内五大国有银行中率先披露正在研究混合所有制改革方案的，其股价亦因该消息而一度出现罕见的连续上涨的强势。

交行7月底公告称，正在积极研究深化混合所有制改革、完善公司内部治理机制的可行方案，以此推动交行改革的深化，强化风险管控与责任约束机制，激发经营活力和市场竞争力。

中国国家主席习近平近期曾表示，要逐步规范国有企业收入分配秩序，实现薪酬水平适当、结构合理、管理规范、监督有效，对不合理的偏高、过高收入进行调整。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。