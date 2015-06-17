版本:
中国
中国财经 | 2015年 6月 17日 星期三 08:42 BJT

交通银行称混改方案已获国务院批准 探索引入民营资本等

路透北京/上海6月17日 - 按资产计中国第五大银行--中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)周三公告称，该行收到央行通知，其深化改革方案已获得国务院批准同意，将探索引入民营资本及高管层和员工持股制度等。

交通银行公告指出，将按照改革方案要求，完善中国特色的大型商业银行治理机制，坚持国有控股地位，优化股权结构，探索引入民营资本，积极发挥战略投资者作用，探索高管层和员工持股制度。

同时还要完善授权经营制度，激发体制机制活力，更好发挥董事会、高管层和监事会作用；深化用人、薪酬和考核机制改革，落实风险责任制，强化企业内部监督，推进事业部制等内部配套改革。

受此前媒体报导混合所有制改革方案已上报的影响，近期交行A股走势强劲，过去一个月累计涨幅达34.74%。（完）

(发稿 王蕾/边竞；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐