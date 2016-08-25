交行上半年净利近持平 不良资产风险可控但仍处增势（更新版）

（新增高层评论和中报细节）

路透上海8月25日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周四公布中报显示，上半年净利同比近持平，不良贷款微升。该行高层表示，目前交行不良资产总体风险可控，但仍处于增长态势中。

交行周四稍晚公布，上半年实现净经营收入1,036.09亿元人民币，同比增6.65%；净利润376.61亿元，同比微增0.9%。在不良资产方面，6月末交行减值贷款率为1.54%，较年初升0.03个百分点；减值贷款余额为613.64亿元，同比增长9.18%.

交行行长彭纯在业绩会上表示，“现在（风险资产）见底或企稳还不到时候，我们仍处于资产质量下行周期，还在寒冬中，...这个周期也许2-3年，也许3-5年。”

他说，上半年来看，交行资产质量风险仍处可控，不良率及不良贷款余额增速趋缓，逾期率和逾期贷款余额的占比也在下降。

交行首席风险官杨东平指出，银行业的资产质量风险是多年累积形成，并且具备传导性；而且风险资产管理不能脱离经济大环境。目前江浙地区仍是交行不良资产高发区域，风险源头主要是当地小微企业，内地没有形成区域性大面积的传导，只有山东、天津和福建等少数地区不良资产上升较快。

他表示，上半年交行已经压减不良贷款逾360亿元，通过重组等手段累计追加抵押物28亿元。下半年只要条件允许，交行还将继续在处置不良资产方面加大力度。

交行中报显示，上半年交行净利息收益率为1.97%，同比下降30个bp；截止6月底，该行的资本充足率和一级资本充足率分别为13.18%和11.22%，较上年末分别下降31个和24个bp。

**分拆交银国际**

交行同时发布公告称，董事会批准分拆其全资附属公司交银国际在香港主板上市，预计首次公开招股（IPO）发售规模将不超过发行后总股本的约28%（全数行使超额配股权后）。

公告指出，交银国际境外上市后，交行对交银国际仍保持绝对控股地位。交银国际的IPO具体时间将根据境外资本市场状况、审批进展及其他情况决定，集资所得将用于发展投资银行、证券经纪、资产管理、投融资等主要业务。董事会该项分拆决议的有效期为18个月。

与中国其他四大国有银行一致，交通银行亦在香港设立了国际投资银行和证券的分支机构--交银国际，其主要业务包括企业融资和并购、证券销售、资产管理及证券研究等。

不过，工商银行(601398.SS)(1398.HK)旗下的工银国际曾一度上市，之后在2010年退市，成为工行全资子公司。

公告还显示，交行持有51%股权的石河子交银村镇银行拟在全国中小企业股份转让系统挂牌和公开转让。交行认为，此次挂牌将会给双方的未来发展带来更好机遇，提振石河子交银村镇银行的品牌形象，提高股份流动性，获得合理的市场估值。

交通银行A股周四收跌0.17%，报5.81元人民币。(完)