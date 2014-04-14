交银财富景气指数持平 不动产投资意愿下降而动产上升

路透上海4月14日 -中国第五大商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周一发布的最新一期交银中国财富景气指数总体持平。调查显示，基于互联网金融的兴起，国内小康家庭流动资产投资意愿明显上升，而国内相当多城市楼市低迷，令不动产投资意愿继续下滑。

1-2月中国宏观经济数据显示内外需都出现了明显放缓迹象，海内外又开始争论中国是否会出现硬着陆。在本次调查中，反映小康家庭对宏观经济预期的经济景气指数反而略升，尤其是西部家庭的乐观程度明显增强，反映出中央出台稳增长政策的预期正在发挥效应。

“3月我们做调查时，政策已发出一些声音，稳增长的思路有所体现。”交通银行首席经济学家连平指出，近期国务院出台小微企业优惠政策、棚户区改造、铁路投资等系列政策来稳定经济增长。

他还表示，在优先建设中西部铁路、加大对中西部地区新型城镇化的支持，以及增加中西部地区转移支付等政策导向下，本次调查中的西部地区经济景气乐观程度较上期有了明显增强。

本期交银财富指数达130点，与上期持平。三个一级指标中，除经济景气略有上升、收入增长和投资意愿则持平。本次调查样本收集是在3月中旬，共对全国共1,892家庭进行在线访问。

在小康家庭投资方向上，流动资产和房产的投资意向出现明显的分化趋势。随着互联网金融及银行理财产品的升温，小康家庭正越来越青睐流动资产投资，从分类项来看，理财类产品一直稳居榜首，而近期人民币波幅的扩大、金价下跌亦使外汇和贵金属的投资意愿有明显上升。

近期国内部分城市出现房企降价促销、整体楼市成交萎缩等现象，使得小康家庭对房价下跌的预期加大，本期不动产投资意愿指数已逼近荣枯分界线。除京沪深等一线城市的家庭不动产投资意愿仍保持坚挺以外，其余城市的房产投资意愿明显下降，尤其是西部城市。

连平预期，总体来看，国内房地产市场供需矛盾仍难以缓解，一线城市房价总体相对坚挺，但涨势趋缓、涨幅也会缩小。部分内地三四线城市，由于供给过剩，需求不足，将面临房价调整的压力。

交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求在京沪广深等核心城市的家庭税后年收入在7万元人民币以上，其他城市的家庭年收入在5万元以上。

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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