交银中国财富景气指数上扬 经济景气预期及投资意愿上升

路透上海4月7日 - 中国第五大商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周四发布的最新一期交银中国财富景气指数上升。调研结果显示，基于中国最新经济数据有转暖迹象及国内股市汇市持稳，小康家庭对经济景气度的预期及投资意愿均出现回升。

交通银行金融研究中心报告指出，3月交银中国财富景气指数为126点，较上期涨7个百分点，三个一级指标均出现上涨，其中投资意愿指数涨幅最大，达到8个百分点，经济景气指数和收入增长指数均上升7个百分点。

“经济景气指数的变化显示大家对未来经济运行有一个乐观的判断。“交行首席经济学家连平指出。

他例举了一些显示经济向好的先行指标：今年前两个月的施工项目总投资和新开工项目总投资均出现大幅反弹，这意味着基建投资将在第二季和第三季会出现明显回升；制造业采购经理人指数（PMI）中的企业经营活动预期指标也出现连续大幅反弹，预示着未来制造业有可能出现向好迹象；而房地产投资进一步回落的可能性较小。

而近期房地产市场的火热及股市企稳，是小康家庭的收入增长和投资意愿这两个指标回升的主要原因。报告指出，2月以来，房租随着房地产的回暖而上涨，资本市场的再度活跃均增加了小康家庭财产性收入，使得小康家庭当期家庭收入得到改善，也使其对未来家庭收入预期向好；同时大家的投资意愿亦在转暖。

最新调查中，小康家庭对股票的投资意愿有所增加，同时对银行理财产品、基金的投资意愿也有所回升。值得关注的是，随着人民币汇率持续走高和继续升值的预期，小康家庭有意愿相应调整资产结构，减少外汇投资。

连平认为，中国股市和汇市的企稳，令投资者对金融产品投资的积极性上升，风险偏好有所提高，而且当前流动性宽松和利率水平下降，使得投资成本降低，预计短期内股票和基金是家庭投资的主要选择。

在不动产投资方面，拥有0-1套房的小康家庭未来购房意愿明显上升。在近期央行及银监会下调非限购城市首付比例、上调公积金存款利率和财政部调整房地产契税和营业税等利好消息相继发布后，刺激了首套房刚需及改善性需求。

报告认为，短期内国内相对宽松的信贷环境将不会改变，从全国来看，刚需和改善需求将得到一定程度的释放。在房地产因城施策的情况下，一线城市房地产成交仍将保持活跃。

交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求为：京沪广深等核心城市的家庭税后年收入在10万元人民币以上，其他城市的家庭年收入在8万元以上。（完）