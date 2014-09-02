交行董事长牛锡明称国企减薪将分体制内外

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海9月1日 - 中国第五大上市银行--交通银行 董事长牛锡明表示，中国政府要求国企减薪的政策可能会导致出现两种薪酬体制。

牛锡明称，高管限薪是从央企改革角度提出来的，不单纯是为了调整收入，还需要区别对待体制内和体制外的人。体制内的就按内部的一套进行管理，体制外的就按市场化管理。

牛锡明周一在上海证交所举行的新闻发布会上表示，交行目前尚未收到任何相关文件，也还未研究“降薪”事宜，如果有具体文件下达将严格执行。

交行还表示，目前并无发行优先股的计划。

牛锡明表示：“优先股会是未来考虑的一个选项，但今年资本金已充足。”