交行董事长牛锡明称国企减薪将分体制内外

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海9月1日 - 中国第五大上市银行--交通银行 董事长牛锡明表示，中国政府要求国企减薪的政策可能会导致出现两种薪酬体制。
牛锡明称，高管限薪是从央企改革角度提出来的，不单纯是为了调整收入，还需要区别对待体制内和体制外的人。体制内的就按内部的一套进行管理，体制外的就按市场化管理。
牛锡明周一在上海证交所举行的新闻发布会上表示，交行目前尚未收到任何相关文件，也还未研究“降薪”事宜，如果有具体文件下达将严格执行。
交行还表示，目前并无发行优先股的计划。
牛锡明表示：“优先股会是未来考虑的一个选项，但今年资本金已充足。”
此前，工商银行 、建设银行 和农业银行 均宣布了发行优先股的计划。（完）
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。