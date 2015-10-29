中国交行希望成为人民币国际市场的主要定价行之一--董事长

路透上海10月29日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(3328.HK)(601328.SS)董事长牛锡明撰文指出，交行将力推交易型银行业务，战略目标是成为人民币国际市场的主要定价行之一，以及全球人民币清算中心和上海人民币跨境支付系统的主要清算行。

第一财经日报周四刊登的署名文章称，鉴于中国经济的快速发展，人民币国际化的不断推进，人民币将最终成为全球三大货币之一。相应地，人民币在国际市场上的定价权和话语权应该掌握在中资银行手中。中资银行只有通过打造交易型银行，依靠综合国力，用智慧、制度和资金的实力通过激烈的市场竞争逐步获得相应的市场地位。

人民币利率、汇率市场化进程加快，在市场机制的作用下，资金供求有紧有松、跨境资金流动有进有出、人民币汇率有涨有跌等现象成为新常态。利率、汇率的双向波动，投机和保值的市场需求将迅猛增长，这为交易型业务提供了巨大发展空间。

交行已将金融市场业务（交易型金融）列为业务转型的八大业态之首。截至2014年末，交通银行“交易账户所有产品”余额21,981亿元人民币，在五大国有银行中排名第二；交易型业务收入占比不断提高。

“交易型银行”是指在主要债务资本市场以及场外资产和衍生品交易市场里起中间商作用的金融机构，通过充分发挥中间商的作用，可以在资本耗用和营运成本较低的情况下实现较高的收益。摩根大通(JPM.N)是典型的代表，去年其交易收入占总收入的11.72%，占非利息收入的23.32%。

交易业务对银行在网点、交易渠道、交易所会员资格、交易经纪人关系、交易电脑系统等方面基础设施要求很高。牛锡明指出，交行将进一步丰富在国际、国内金融中心的交易业务功能。要扩大与交易对手签订的ISDA、NAFMII等金融产品交易协议范围，拓展代理行网络。要加强与国内外主要交易所的业务往来，与各金融市场交易经纪人和全球主要金融信息供应商保持密切的关系。

交行将为交易型业务提供各种资源保障，包括建立有利于充分发挥客户管理部门和产品部门积极性的考核激励机制；积极支持交易型业务发展相关的经济资本、资金、信贷规模和授信额度需要；加强科技与信息支持，完善管理信息系统平台，大力推进同业业务系统建设；完善符合行业特征、市场化的用人、考核和薪酬体系，为交易型业务提供人力资源支持。（完）