金融机构3月英镑资产降幅创2009年以来最大--英国央行

路透伦敦6月7日 - 英国央行(BOE)数据显示，银行业3月英镑资产持仓降幅创2007-09年金融危机以来最大，可能反映出银行对英国脱欧公投之前英镑走软的反应。

数据显示，金融机构3月持有的英镑资产减少590亿英镑(858亿美元)，为2009年1月以来最大单月降幅。

6月1日首次公布的数据显示，4月的降幅大幅放缓至63亿英镑。Sky News在周二稍早的报导中强调了3月的巨大降幅。

路透稍早报导的英国央行数据显示，外国投资者的英国公债持仓量在3月的较大增幅之后，4月时小幅净增。

这意味着英国6月23日脱欧公投的变数，并未显着打压外界对这些资产的需求。

在公投即将到来之际，英镑兑其他货币走贬；民调显示公投结果难分轩轾。英镑兑一篮子货币在12月31日至4月7日间贬值8%，2016年迄今跌幅则不到5%。

支持留欧阵营的财政大臣奥斯本在声明中指出，3月时英镑资产锐减，只是英国万一脱欧后将出现问题的前兆。

但脱欧阵营的保守党议员John Redwood则表示，这些数据并不代表资金已撤离英国，反倒反映了各界对英镑走向的揣测，而英镑自3月以来实际为升值。(完)