金融机构3月英镑资产降幅创2009年以来最大--英国央行

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦6月7日 - 英国央行(BOE)数据显示，银行业3月英镑资产持仓降幅创2007-09年金融危机以来最大，可能反映出银行对英国脱欧公投之前英镑走软的反应。
数据显示，金融机构3月持有的英镑资产减少590亿英镑(858亿美元)，为2009年1月以来最大单月降幅。
6月1日首次公布的数据显示，4月的降幅大幅放缓至63亿英镑。Sky News在周二稍早的报导中强调了3月的巨大降幅。
路透稍早报导的英国央行数据显示，外国投资者的英国公债持仓量在3月的较大增幅之后，4月时小幅净增。
这意味着英国6月23日脱欧公投的变数，并未显着打压外界对这些资产的需求。
在公投即将到来之际，英镑兑其他货币走贬；民调显示公投结果难分轩轾。英镑兑一篮子货币在12月31日至4月7日间贬值8%，2016年迄今跌幅则不到5%。
支持留欧阵营的财政大臣奥斯本在声明中指出，3月时英镑资产锐减，只是英国万一脱欧后将出现问题的前兆。
但脱欧阵营的保守党议员John Redwood则表示，这些数据并不代表资金已撤离英国，反倒反映了各界对英镑走向的揣测，而英镑自3月以来实际为升值。(完)
(编译 王丽鑫/龚芳; 审校 李婷仪)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。