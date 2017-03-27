英国央行让银行业者为退欧可能出现的一系列后果做预案

路透伦敦3月27日 - 英国央行决策者周一表示，随着英国准备退出欧盟，该国银行业者需要为可能出现的一系列后果做准备，以避免放贷突然出现变化。

此时距离英国首相特雷莎·梅正式通知欧盟启动为期两年的退欧谈判还有两天时间。英国央行称，银行业者需要提供应急方案，以让监管机构相信他们为应对“一系列可能出现的后果”做好准备。

英国央行的金融政策委员会要求银行业者证明，他们如何能够让欧洲大陆的客户在英国退欧后业务不会被突然切断。

银行业者担心，英国难以继续获得不受限制的进入欧洲统一市场的途径，部分银行已经在计划增强在欧洲大陆的业务。

“骤然调整可能打乱市场流动性及投行服务的准备，”FPC在季度政策声明中称。

英国退欧之后对银行业务模式的变动，将降低英国金融体系的韧性，英国央行表示，正在研究合适的改善方式，但未进一步说明。

英国央行表示，已对消费者放款标准展开一项检视，央行目前认为，消费者放款业务构成的风险大于对“以租养房”房东的放款。

FPC也公布今年对大型银行的年度压力测试情境。

银行业者将首次遭遇一项两年一次平行进行的“探索性”测试，测试银行应对寻常金融周期之外的新风险或潜在风险。周期性测试设定为一项为期五年的冲击局面，探索性测试的时间区段则为七年。

探索性测试得以进行，是因为今年没有欧盟对主要银行的压力测试。(完)