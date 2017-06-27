英国央行将银行业的资本要求提高114亿英镑

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透伦敦6月27日 - 英国央行称，将提高一项旨在应对宽松信贷风险不断升温的关键缓冲，英国银行业的资本要求将随之提高114亿英镑。
英国央行稍早逆转了之前提高逆周期资本缓冲(CCB)的做法，因担心在去年英国公投决定退欧后，信贷状况可能收紧。
尽管近期出现英国经济放缓的一些迹象，但自公投以来英国经济表现强于预期，一些央行利率决策者认为，目前已是合适升息的时间。
周二英国金融政策委员会(FPC)宣布，金融稳定面临的整体风险处于“标准”水平，该委员会担心金融机构对于近期较低的亏损过于在意，而这是在当前良性的环境下才会发生的。
英国央行称，“在正常环境下通常是这种情况，有个别风险值得警惕，”
英国央行称在继续关注银行业为退欧所作的准备，包括如果2019年英国在没有达成贸易协议的情况下退欧，切断银行业与他们欧洲客户的关系等，这将损及金融稳定性。
“这种情况是应急方案和准备的价值所在，”英国央行称。
英国央行称，将逆周期资本缓冲(CCB)从零上调至0.5%，有一年的实施阶段，预计到11月时进一步上调至1.0%。
每上调0.5个百分点，英国银行业的资本金要求将增加57亿英镑，不过许多银行持有的资本已经超出最低要求水平，因此可能不必筹措新资金。
英国央行还表示，下个月监管机构将公布更加严苛的消费者贷款规定，而且将对银行是否有能力应对消费者贷款损失的检查从11月提前至9月。
央行称，当前对贷款/收入之比较高的抵押贷款的限制政策可能将长期存在，央行还略微调整了要求银行考察借款人还款能力的速度。
英国央行表示，先前发现的一些全球性风险并未真的出现。但它警告中国情况可能构成威胁，该国的民间部门债务是年度经济产出的逾两倍半。
“巨额债务使得中国容易受到冲击。这可能影响全球经济和英国银行业。”
英国央行还警告，英国企业债和商业地产可能估值过高。二者的估值均受到低利率推升，但似乎并未考虑到低利率反映出经济前景疲弱。
英国央行金融政策委员会(FPC)还把银行业者的最低杠杆率从3.0%提高到3.25%，以反映去年把央行储备排除在资本的计算之外。排除央行储备，是为了保证量化宽松等货币政策措施不会阻碍放贷。(完)
(编译 汪红英/李春喜/于春红/张涛；审校 艾茂林/李春喜/汪红英)
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
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