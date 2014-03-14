英国金融：央行建议若银行从业人员行为不当，须退回最早达六年前所获奖金

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透伦敦3月13日 - 根据英国央行建议的防止过度冒险规定，行为不当的银行工作人员甚至其上司将必须交还最早达六年前所得奖金。新规定计划在2015年1月开始生效。
由央行周四提出此项规定以征求意见。新规旨在阻止那些认为自己可能在问题曝光前就已更换工作的银行从业人员大举押注。这意味着相关规定变得更加严格，目前的规定只允许取消或削减银行业人士已被授予但尚未到手的奖金。
在2007-09年金融危机期间银行必须仰赖纳税人资金救助，但危机过后银行从业人员继续享有高额奖金，让公众愤怒不已。
若执行新规，银行业必须修改劳工合同，将新规定列为法律要求，即如果银行资深工作人员被发现曾有不当行为，即便他们已不在该行工作，也必须返还当初所得奖金。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha