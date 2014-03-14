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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 10:33 BJT

英国金融：央行建议若银行从业人员行为不当，须退回最早达六年前所获奖金

路透伦敦3月13日 - 根据英国央行建议的防止过度冒险规定，行为不当的银行工作人员甚至其上司将必须交还最早达六年前所得奖金。新规定计划在2015年1月开始生效。

由央行周四提出此项规定以征求意见。新规旨在阻止那些认为自己可能在问题曝光前就已更换工作的银行从业人员大举押注。这意味着相关规定变得更加严格，目前的规定只允许取消或削减银行业人士已被授予但尚未到手的奖金。

在2007-09年金融危机期间银行必须仰赖纳税人资金救助，但危机过后银行从业人员继续享有高额奖金，让公众愤怒不已。

若执行新规，银行业必须修改劳工合同，将新规定列为法律要求，即如果银行资深工作人员被发现曾有不当行为，即便他们已不在该行工作，也必须返还当初所得奖金。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
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