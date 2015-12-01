焦点：英国央行计划要求银行业持有多达100亿英镑的额外资本

路透伦敦12月1日 - 英国央行周二提出计划，称随着信贷周期进入一个更为正常的阶段，要求银行业持有多达100亿英镑的额外资本，但不会即刻付诸行动。

央行称，英国的信贷状况已基本自金融危机中复苏，银行业开始更加自由地放贷，但央行同时警告称，资产价格容易受到利率急升和新兴市场风险的冲击。

“全球金融危机过后有一段时间避险情绪较强，风险偏好低迷，”央行称，“目前的金融系统已经走出这个阶段。”

央行称，目前希望银行在信贷周期的正常时期持有1%的逆周期资本缓冲(CCB)，目前正在制定针对银行的具体要求，计划从明年3月份开始逐步实施。

CCB旨在抑制信贷周期中泡沫阶段的高风险放款，目前CCB为零，但英国央行已要求一些银行基于特定企业风险而持有额外资本。一些经济学家和银行业分析师此前已预计，英国央行本月将把CCB上调至0.5%。

英国央行还称，预计到2019年银行业总体一级资本相对风险加权资产的比率将达到13.5%，高于目前的13%，部分一级资本将与CCB的资本要求重叠。

除了半年一度的金融稳定报告中，英国央行同时发布了银行业者年度“压力测试”结果。

今年关注焦点在新兴市场和交易风险上，苏格兰皇家银行(RBS.L)和渣打银行(STAN.L)都因在测试过程中采取措施改善了资本充足率，才得以过关。

另外五家参与测试的大型银行：汇丰(HSBA.L)、巴克莱(BARC.L)、莱斯银行集团(LLOY.L)、西班牙桑坦德银行(Santander)(SAN.MC)和全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)，则不需要采取措施。

资产管理公司明年将接受压力测试，评估如果面临投资者集体撤走资金，各家公司的应对能力如何。

**利率上升风险**

英国央行的金融政策委员会(FPC)发布该报告之际，正值市场为美国本月稍晚可能升息做准备。若果真升息，将是美国自金融危机以来首次升息。

“金融市场价格依然很容易受到市场利率、或投资者对高风险资产要求的补偿大幅上升影响，”该报告说。

鉴于英国央行的货币政策委员会在明年稍晚前不太可能升息，金融政策委员会(FPC)目前必须采取其他措施来防范高风险行为。

尽管国内物价压力很低，不足以构成升息理由，但英国消费者信贷和抵押放款正以金融危机以来最快速度成长。

以租养房(buy-to-let)的买房抵押贷款，呈现出贷款标准较自住房产抵押贷款来得宽松，英国央行的审慎监管局(PRA)表示，正在检视这一问题。

FPC表示，仍作好准备在必要时采取行动，并将密切关注以租养房型房产交易税调升的影响。英国财政大臣奥斯本上周宣布，将从明年4月起提高以租养房的交易税。

英国央行还说，英国巨额经常帐赤字近来收窄，但这种情况可能是暂时的，脆弱环节有可能很快形成。(完)