提高银行业资本缓冲可能“宜早不宜迟”--英央行副总裁

路透伦敦11月10日 - 英国央行副总裁康利夫周二表示，英国信贷周期正进入更加正常的阶段，这可能成为及早而非稍晚为银行业设定“反周期”资本缓冲的一个理由。

英国央行金融政策委员会(FPC)有权力调整所谓的反周期缓冲(CCB)，以在形势良好的时候提高资本水平从而避免过度放贷，并在形势低迷时提供资金以防亏损加剧。

FPC将于12月1日公布最新报告，届时可能会把资本缓冲水平从当前的零上调。

“随着英国经济持续扩张，以及货币政策正常化，我们越来越需要思考职责中各因素的变化：相关的信贷周期如何发展、我们是否需要以及如何改革来加以应对，”康利夫在日内瓦发表演讲称。

“如果你认为调整CCB的影响滞后、将缓冲水平调升至零以上有好处、风险正在加剧、或者循序渐进地调整政策有好处，那么这都表明应当在当前周期的较早而非较晚阶段行动，”康利夫称。

FPC曾在10月暗示，随着贷款活动升温，可能首次提高CCB。

该委员会已表示，将等英国主要银行的压力测试结果出炉后再判断金融业的稳健程度。该测试结果也将于12月1日公布。(完)