全球金融：英国央行处罚两家日资银行，因未披露在美国的受罚信息

路透伦敦2月9日 - 英国央行表示，对三菱东京日联银行(BTMU)和MUFG Securities EMEA PLC分别处以1,785万英镑和890万英镑的罚款，因为它们未向监管机构披露美国的相关处罚。

英国央行的英国审慎监管局(PRA)表示，对于纽约州金融局(DFS)对三菱东京日联银行的执法行动，这两家银行未能向监管机构公开并予以配合。这两家银行均是三菱日联金融集团(MUFG)的一部分。英国审慎监管局是英国央行下属机构，负责管理英国的银行。

PRA在声明中称，2014年三菱东京日联银行被罚款3.15亿美元，因向其顾问施压，淡化提交给纽约州金融局有关其与受到美国制裁国家交易情况的报告。这份报告本来看起来颇为客观，因此误导了监管机构。

其并称，纽约州金融局的执法行动也牵涉到MUFG Securities当时的董事长。