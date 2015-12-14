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债券 | 2015年 12月 14日 星期一 08:30 BJT

英国金融：央行将规定银行业在2020年前建立更多危机缓冲资金

**并不温和**

在对四家小型银行让投资者遭受损失的事件感到惊吓后，意大利投资者周五急于抛售银行债券。这突显了欧盟转为让债权人而非纳税人为银行破产埋单。

英国议会财政委员会主席Andrew Tyrie称，抱怨新规定的英国银行业者应该记住，较安全的银行对投资者更有吸引力。

“而且，他们将有足够的时间来适应这些规定，”Tyrie补充道。

Deloitte旗下欧洲监管策略中心负责人David Strachan称，在MREL中可以包括哪些种类债券方面，英国央行建议的标准比欧盟更加严苛。

英国央行表示，某些情况下，储户在银行中的存款除了自动受到欧盟规定保护的7.5万英镑之外，高出部分也可能遭受损失。

银行业者将在2016年第二季获知，2020年1月前应该持有的MREL参考规模。

英国央行表示，这些银行在如何达到这一水平方面将具有一定灵活度。

汇丰、巴克莱、苏格兰皇家银行和渣打都已被列入30家全球系统性银行，必须拥有所谓的TLAC债券。英国央行称，这些银行持有的MREL水平不应高于全球设定的TLAC标准，而且他们必须在2019年最终期限之前开始遵守这一规定。(完) (编译 陈宗琦/孙国玉/许娜；审校 张明钧/徐文焰)

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