英国金融：央行将规定银行业在2020年前建立更多危机缓冲资金

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
**并不温和**
在对四家小型银行让投资者遭受损失的事件感到惊吓后，意大利投资者周五急于抛售银行债券。这突显了欧盟转为让债权人而非纳税人为银行破产埋单。
英国议会财政委员会主席Andrew Tyrie称，抱怨新规定的英国银行业者应该记住，较安全的银行对投资者更有吸引力。
“而且，他们将有足够的时间来适应这些规定，”Tyrie补充道。
Deloitte旗下欧洲监管策略中心负责人David Strachan称，在MREL中可以包括哪些种类债券方面，英国央行建议的标准比欧盟更加严苛。
英国央行表示，某些情况下，储户在银行中的存款除了自动受到欧盟规定保护的7.5万英镑之外，高出部分也可能遭受损失。
银行业者将在2016年第二季获知，2020年1月前应该持有的MREL参考规模。
英国央行表示，这些银行在如何达到这一水平方面将具有一定灵活度。
汇丰、巴克莱、苏格兰皇家银行和渣打都已被列入30家全球系统性银行，必须拥有所谓的TLAC债券。英国央行称，这些银行持有的MREL水平不应高于全球设定的TLAC标准，而且他们必须在2019年最终期限之前开始遵守这一规定。(完) (编译 陈宗琦/孙国玉/许娜；审校 张明钧/徐文焰)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。