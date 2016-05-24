“退欧”公投前英国央行不会再发表退欧风险评论--总裁卡尼

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透伦敦5月24日 - 英国央行总裁卡尼称，他预期在下个月“退欧”公投前，央行不会再发表有关英国退欧风险的评论。
英国央行对于退欧风险的强调，引发那些希望英国退出欧盟民众的不满。该央行定于6月16日发表月度政策声明，距离公投仅有一周之隔。
本月稍早，英国央行称，离开欧盟的决定可能导致经济成长大幅放缓，并导致通胀上升。卡尼还表示，存在连续两个季度经济衰退的风险。
卡尼周二向国会议员表示，他认为对于这个议题，央行九位货币政策决策官员该说的已经说得差不多。
“以我看来，我们已经全面强调了重要经济议题，包括短期不确定性及产出与通胀之间此消彼长关系的可能变化，所以我不预期(6月16日)会发表出大为不同的内容。”
疑欧派议员Jacob Rees-Mogg再度抨击卡尼，形容英国央行只会附和政府。
Rees-Mogg先前批评卡尼有关英国退欧的警语，是越界涉入政治，并要求卡尼辞职。
但委员会主席Andrew Tyrie表示，如果卡尼对英国退欧议题保持沉默，国会议员将会抨击卡尼。(完)
(编译 刘秀红/蔡美珍；审校 艾茂林)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
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路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。