英国央行总裁卡尼就脱欧风险发出警告 激怒欧洲怀疑论者

路透伦敦3月8日 - 英国央行总裁卡尼周二表示，如果英国民众投票赞成脱离欧盟，则可能打击英国经济，并促使一些银行迁出伦敦金融城。

这是卡尼迄今为止对政治上辩论正酣的英国脱欧公投发出的最强烈干预，但他表示，他并不是在就如何投票给出任何建议。

但他的言论可能会受到英国首相卡梅伦的欢迎。卡梅伦目前正竭力说服选民站在“留欧”阵营。

英国将在6月23日就是否留在欧盟举行公投。如果决定脱离欧盟，则这个全球第五大经济体未来数年都可能面临不确定性。

卡梅伦上月要求央行陈述一些有关英国作为欧盟成员国的“事实情况”。

卡尼表示，英国央行不会就公投对经济的长期影响进行评估。但若选民投票赞成脱离欧盟，则可能在短期内对经济增长和英镑构成打击，外国投资可能也会减少。

在被问及英国退欧对国内广大银行业的影响时，卡尼表示，如果英国未能确保类似于当前与欧盟之间的渠道，那么一些大型金融机构可能把业务迁出英国。卡尼说，这类渠道的协商可能需要一段“非常长的时间”。

“将会有一些变动，”卡尼对国会议员说。“我想许多机构正在为这个可能性做应变计划。”

卡尼一直避免明确表示他在这场公投中会支持哪一方。

但英国央行去年一项报告强调英国留在欧盟的好处，被一些支持退欧的人士抨击为政治干预。

执政党保守党议员Jacob Rees-Mogg周二说，英国央行对欧盟成员资格的好处做出“投机性”评论“有损英国央行尊严”，卡尼破坏了英国央行信誉。

卡尼周二承认英国若留在欧盟，仍将承受欧元区计划扩大整合的风险。但他称许首相卡梅伦达成的一项改变英国与欧盟关系的协议，称这可以使英国央行履行自己的职责。(完)